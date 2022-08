Ökologischer Fußabdruck auf Knopfdruck bereits in der Planung Die Werkbank IT GmbH und EPEA entwickeln ersten BIM-basierten Building Circularity Passport

Stuttgart/Wien (ots) - Sag mir, was Du bauen willst - und ich sage Dir deinen

ökologischen Wert: Erstmals lassen sich Immobilien-Ökobilanzen durch

automatisierte Datenverarbeitung berechnen. Die Werkbank IT GmbH entwickelt

zusammen mit EPEA GmbH den ersten BIM-basierten Building Circularity Passport®

(BCP). Er gibt Planern, Bauherren und Investoren unmittelbar Auskunft über den

CO2-Fußabdruck, die Recyclingfähigkeit oder den verbauten Rohstoffrestwert des

Gebäudes. Mit dem BCP lässt sich bereits in der Planungsphase eines Gebäudes in

wenigen Sekunden herausfinden, wie sich die verwendeten Baustoffe auf die

Ökobilanz auswirken. Bisher waren dafür aufwändige Berechnungen nötig. Doch nun

stellt die EPEA Daten und Algorithmen für den digitalen Abgleich in den

CAD-Programmen bereit.



Lebenszyklus einer Immobilie von Anfang an digital verstehen