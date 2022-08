Finanzdienstleister wollen mit Nachhaltigkeit wachsen / Fast zwei Drittel investieren in größeren Anteil von Frauen in Führungspositionen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Finanzdienstleister in Deutschland wollen künftig verstärktNachhaltigkeit als Ertragsquelle nutzen. 78 Prozent der Entscheiderinnen undEntscheider sind überzeugt, dass Nachhaltigkeitskriterien bei der Entwicklungvon Dienstleistungen wichtig bis eher wichtig sind. Neben Anlageprodukten nachESG-Kriterien rücken gendergerechte Lösungen sowie verhaltensabhängige Produktein den Fokus. Darüber hinaus arbeitet die Branche verstärkt am Erreichen eigenerNachhaltigkeitsziele. Das ergibt der Managementkompass Survey "Nachhaltigkeitdurch Digitalisierung" (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-nachhaltigkeit-durch-digitalisierung/) von Sopra Steria,für den 322 Entscheiderinnen und Entscheider verschiedener Branchen befragtwurden.Mitte 2021 äußerten sich viele Finanzdienstleister noch zurückhaltend überNachhaltigkeitsprodukte und ihre Rolle beim Erreichen ökologischerNachhaltigkeitsziele. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien stellte für jededritte Bank vor allem eine große regulatorische Pflichtaufgabe dar, undebenfalls nur ein Drittel vertrat die Meinung, dass Banken einen entscheidendenBeitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten können, so der BranchenkompassBanking 2021 von Sopra Steria. Gleiches Bild in der Versicherungswirtschaft: Nur16 Prozent der Managerinnen und Manager stimmten der Aussage zu, dassVersicherer künftig wesentlich dazu beitragen werden, den Klimawandel zustoppen, ergab der Branchenkompass Insurance.Mittlerweile genießt das Thema Nachhaltigkeit in den Chefetagen derFinanzdienstleister deutlich mehr Aufmerksamkeit. Die Pflicht soll nun zur Kürwerden und Nachhaltigkeit verstärkt auch als Wachstumstreiber genutzt werden.Banken loten inzwischen die vertrieblichen Möglichkeiten abseits vonESG-konformen Wertpapieren aus. Einige Institute bedienen beispielsweiseNachhaltigkeit als Lifestyle, indem ein bestimmter Prozentbetrag des Einkaufsmit der Bankkarte in Klimaschutzprojekte fließt. Rund 70 Prozent derFinanzdienstleister engagieren sich zudem in sozialen Projekten und investierenin nachhaltige Finanzierungsinstrumente. Dazu zählen beispielsweise so genannteGreen Bonds und Social Bonds sowie Kredite oder Schuldscheindarlehen, derenZinskonditionen an bestimmte ESG-Kennzahlen gebunden sind."Insbesondere die Geschäftsfelder Social Banking sowie Governance in Bankingbieten ungenutztes Potenzial für neue Erträge", sagt Jennifer Brasnic(https://www.linkedin.com/in/jennifer-brasnic-mba-26aa67b5) , Director CustomerExcellence Banking bei Sopra Steria. Dazu zählt beispielsweise derKnow-how-Transfer an Firmenkunden. "Banken können die gesammelten Erfahrungen