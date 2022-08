PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leichte Gewinne verzeichnet und sich damit etwas von dem Rücksetzer am Vortag erholt. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,43 Prozent auf 3772,16 Punkte an. Der französische Cac 40 legte mit 0,52 Prozent auf 6562,05 Punkte etwas stärker zu, während der britische FTSE 100 mit 0,1 Prozent Minus auf 7508,03 Punkte den anderen Börsen hinterherhinkte.

Der Handel war erneut von Vorsicht geprägt. "Die Erleichterung über eine mildere Gangart der US-FED in den kommenden Handelsmonaten kann sowohl von einem erkennbaren US-Konjunkturrückgang oder einer erneuten Inflationsdynamik überschattet werden", begründete Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect die Entwicklung. Er spielte dabei auf das jüngste Protokoll der US-Notenbank an. "Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass es bei einer weiteren Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt angemessen sein wird, das Tempo der Leitzinserhöhungen zu verlangsamen", hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll. Dann müsse man die Auswirkung der Zinserhöhung auf die Wirtschaftstätigkeit bewerten.