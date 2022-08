Il leader dell' ICS Cybersecurity TXOne Networks raccoglie / $70 milioni in fondi di serie B

TAIPEI, Taiwan (ots) - Con la domanda globale di Protezione delle Operations in

constante crescita TXOne Networks attrae un considerevole numero di fondi di

serie B.



TXOne Networks (https://www.txone.com/) , leader globale della sicurezza

dell'Internet of Things (IIoT) industriale, ha annunciato di aver raccolto $ 70

milioni in fondi di serie B. Questo nuovo capitale sarà utilizzato per estendere

la presenza globale di TXOne Networks e difendere in tutto il mondo i segmenti

verticali dell'industria dalle minacce complesse e volatili in ambito di

Industrial Control Systems (ICS) Cybersecurity.