Acteur majeur en Cybersécurité des systèmes industriels (ICS), TXOne Networks réalise une levée de fond de 70M$ dans le cadre d'une série B

TAIPEI (Taïwan) (ots) - Face à une forte demande des entreprises en

Cybersécurité, TXOne Networks attire des investisseurs pour une série B.



TXOne Networks (https://www.txone.com/) , acteur majeur en Cybersécurité de

l'internet des objets en environnement industriel ( IIoT ) annonce avoir

effectué un nouveau tour d'investissement de 70M$ dans le cadre d'une série B.

Cet important investissement permettra une expansion au niveau mondial de

l'expertise TXOne Networks. Protégeant ainsi les entreprises de tous secteurs

contre les menaces de plus en plus complexes visant les systèmes de control

industriel (ICS).





Ce nouveau tour d'investissement a été mené par TGVest Capital (20M$), avec laparticipation de Kaia Capital, du Groupe CDIB Capital, CDIB-Innolux L.P.,MediaTek, Ta Ya Electric Wire & Cable, Ta Ya Venture Capital, le Groupe SimploTechnology, la société CHT Security et Ash Tower Limited. ainsi que Steven Pan,président du Groupe Silk Hotel et Chun-I Wu, président du Groupe TAYIH. TXOneNetworks a terminé son financement au profit de la série A en août 2021, et lesprincipaux investisseurs de cette série - JAFCO Asia et Jade Stone JinghuaLimited Partnership Fund - ont augmenté le montant de leurs investissements auprofit de la série B." Aujourd'hui, et plus que jamais, les entreprises manufacturières et lesinstallations vitales du monde entier font face à des pressions croissantes pourassurer la cybersécurité, a déclaré DC Cheng, président de TGVest Capital. "Avec la technologie et les solutions uniques qu'elle a mises au point, TXOne entant que pionnière est sans aucun doute bien placée pour exploiter cette demandecroissante et protéger les entreprises contre les répercussions potentielles surla cybersécurité. Chez TGVest, nous partageons la vision de TXOne d'être un chefde file mondial en matière de cybersécurité des technologies opérationnelles.Grâce à l'investissement dans la croissance que nous dirigeons, nous sommesfiers de collaborer avec l'équipe de TXOne pour réaliser cette mission. "Selon le dernier rapport de MarketsandMarkets (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/operational-technology-ot-security-market-18524133.html) , lemarché de la cybersécurité des ICS atteindra 32,4 milliards de dollars d'ici2027. Non seulement les secteurs de la fabrication et des semi-conducteurs degrande valeur, mais aussi les gouvernements et les infrastructures d'informationessentielles sont devenus la cible de pirates informatiques. Les vulnérabilités