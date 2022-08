Selbstständig ohne Eigenkapital? 3 Vorteile im Franchise-Business (FOTO)

Köln (ots) - Christian Becker ist Geschäftsführer der Artemis Franchise GmbH.

Als langjähriger Experte auf dem Gebiet der erfolgreichen Entwicklung von

Franchisesystemen unterstützt er Unternehmen bei der Eröffnung neuer Standorte

unter der Leitung von Franchisenehmern. Hier verrät er die drei wichtigsten

Vorteile, die das Konzept den Franchisepartnern bietet.



Die Zeiten, in denen sich Franchisesysteme auf den Bereich der schnellen Küche

beschränkten, sind auch in Deutschland endgültig vorbei. Längst gibt es

Franchisekonzepte in nahezu jeder Branche und Größenordnung. Viele kleine und

mittelständische Betriebe haben nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren

das Bedürfnis, sich zu vergrößern. Grundsätzlich soll die Expansion mit

möglichst geringem Risiko und überschaubaren Kosten verbunden sein. Doch der

Ausbau eines eigenen Filialnetzes bringt einen erheblichen finanziellen und

organisatorischen Aufwand mit sich. Zudem stellt in einer Zeit des

Fachkräftemangels auch die Rekrutierung weiteren Personals die Unternehmen vor

Probleme.