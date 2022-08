Wann der beste Zeitpunkt zur Mitarbeitergewinnung ist und wie sich Betriebe darauf vorbereiten (FOTO)

Fankfurt am Main (ots) - Fachkräfte und Azubis werden im Handwerk derzeit so

dringend gesucht wie noch nie - und auch der Konkurrenzkampf zwischen den

Unternehmen hat zugenommen. Handwerksbetriebe sind gezwungen, kreative Maßnahmen

zu ergreifen - dabei werden jedoch essenzielle Faktoren außer Acht gelassen.



"Der Zeitpunkt der Personalsuche ist entscheidend dafür, wie viele Bewerber sich

im Unternehmen melden werden. Die beste Kampagne nützt nichts, wenn sie zum

falschen Zeitpunkt geschaltet wird", erklärt Christian Keller. Der

Geschäftsführer von Kellerdigital unterstützt Handwerksbetriebe im

Onlinemarketing und Recruiting. Gerne erklärt er im Folgenden, wann der beste

Zeitpunkt für die Personalsuche ist.





Rund um den JahreswechselStudien belegen: Der Zeitpunkt, zu dem eine Kampagne geschaltet wird, kann überden Erfolg der Personalsuche entscheiden. Grundsätzlich weiß man jedoch nie,wann eine Fachkraft zu einem Wechsel ist. Sich online um dieMitarbeitergewinnung zu bemühen, ist daher immer lohnenswert - und sei es "nur",weil man dadurch als Arbeitgebermarke an Bekanntheit gewinnt. Einewohldurchdachte Kampagne bleibt einfach hängen. Das Ziel sollte sein, dass sichpotenzielle Kandidaten auch noch Monate später an einen erinnern. Dennoch kommtes natürlich auch hier auf das richtige Timing an.Ein Zeitpunkt, der erfahrungsgemäß gut funktioniert, ist der Jahreswechsel. Dennin der Zeit vor und nach Neujahr denken viele Menschen darüber nach, etwas inihrem Leben zu verändern - Stichwort: gute Vorsätze. Wichtig ist, dass dieKampagne frühzeitig geplant wird, damit man auch tatsächlich Ende Dezember undAnfang Januar online präsent sein kann. Rund um Weihnachten ist dieWechselbereitschaft dagegen eher gering, weil zu diesem Zeitpunkt meist Prämienausgeschüttet werden.Kurz nach der UrlaubszeitAuch zu Beginn des Sommers und Herbsts, wenn die Quartale abgeschlossen wurden,kann es sich lohnen, in eine Kampagne zur Mitarbeitergewinnung zu investieren.Der Grund: Viele Menschen beschäftigen sich vor und nach der Urlaubszeit mit derFrage, wie es ihnen in den letzten Monaten ergangen ist. Auch das Wetter ist einwichtiger Faktor: Wenn das Wetter im Herbst langsam schlechter wird, konsumierenviele Menschen mehr Social Media - und sind dann auch eher in der Stimmung, sichzu bewerben. Im Hochsommer lohnt es sich dagegen nur selten, in große Kampagnenzu investieren, weil die meisten Menschen in dieser Zeit von anderen Dingen imLeben abgelenkt sind - zum Beispiel von ihrer Urlaubsplanung oder vongesellschaftlichen Events wie Sportereignissen. Auch den Black Friday später imJahr sollte man möglichst vermeiden, weil er den Großteil der Aufmerksamkeit inden sozialen Medien einnimmt.