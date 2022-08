Melitta Gruppe steigert Umsatz um 8,6 Prozent (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Positive Entwicklungen in allen Geschäftsfeldern- Marktanteilsgewinn im Geschäftsfeld Kaffee- Bedeutende Fortschritte in der Umsetzung der NachhaltigkeitszieleFür die Melitta Gruppe war 2021 ein gutes Geschäftsjahr: Die in Minden ansässigeUnternehmensgruppe erzielte einen Umsatz in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Diesentspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent. Die Anzahlder Mitarbeitenden erhöhte sich erneut und stieg auf 5.904 Vollzeitarbeitskräfteim Jahresdurchschnitt an."Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2021 sind wir insgesamt sehr zufrieden",sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe. "Trotz derCorona-Pandemie und der zum Teil heftigen Verwerfungen auf den Märkten konntenwir in allen unseren Geschäftsfeldern den Umsatz steigern. Gleichzeitig sind unsbedeutende Fortschritte in der Umsetzung unserer strategischen Agendainsbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit sowie Wachstum undInternationalisierung gelungen."Umsatzsteigerungen in allen GeschäftsfeldernIn allen drei Geschäftsfeldern - Kaffee, Kaffeezubereitung und Haushaltsprodukte- hat die Melitta Gruppe ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr steigernkönnen. Im Geschäftsfeld Kaffee erhöhten sich die Erlöse von 583 auf 707Millionen Euro und damit um 21,3 Prozent. Hierzu trugen wesentlich dieGeschäftsaktivitäten in Deutschland sowie in Südamerika bei. Im deutschenKaffeemarkt beträgt der Marktanteil - nach 9,5 Prozent im Vorjahr - mittlerweile11,3 Prozent. Größte Treiber dieser Entwicklung waren die Produkte im BereichFilterkaffee und Ganze Bohne.Im Geschäftsfeld Kaffeezubereitung stieg der Umsatz auf 518 Millionen Euro unddamit um 2,6 Prozent. Sehr erfolgreich agierte die Melitta Gruppe dabei in denBereichen Kaffeefiltermaschinen und Vollautomaten. Insbesondere diePremiumgeräte für private Haushalte stießen auf eine hohe Nachfrage. Der Absatzfür die professionelle Heißgetränkezubereitung blieb aufgrund der anhaltendenAuswirkungen der Corona-Pandemie dagegen auf Vorjahresniveau.Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Haushaltsprodukte stiegen um 3,5 Prozent auf614 Millionen Euro an. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere dieMarkenprodukte, die Produkte für den Foodservice sowie die zur Melitta Gruppegehörende Gesellschaft Cuki Cofresco bei.Ergebnisbelastungen durch MarktverwerfungenDie Corona-Pandemie hat sich auch 2021 belastend auf die Entwicklung des