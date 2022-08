Rosige Aussichten für den deutschen Automobilzulieferer Hella: Der Scheinwerferspezialist erhofft sich vom neuen Geschäftsjahr einen deutlich höheren Umsatz. Das teilte das Unternehmen am heutigen Donnerstag mit. So soll der Umsatz nach einem leichten Rückgang auf 6,33 Milliarden Euro im Vorjahr diesjährig auf 7,1 Milliarden bis 7,6 Milliarden Euro wachsen. Hella dürfte damit die Erwartungen der Analysten übertreffen, die eher mit einem Wert am unteren Ende der Bandbreite gerechnet hatten. Auch der Gewinn soll deutlich zulegen: Die Lippstädter rechnen mit einem Anstieg der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 4,4 Prozent im vergangenen Jahr auf 5,5 bis 7 Prozent.

Wachstumstreiber sind vor allem die vollen Auftragsbücher. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 erzielte Hella in der Autozuliefersparte ein Auftragsvolumen in Rekordhöhe von rund 10 Milliarden Euro. „Angesichts unseres hohen Auftragsbestands sowie unserer guten Positionierung entlang automobiler Zukunftsthemen wie Elektromobilität und automatisiertes Fahren haben wir aber beste Voraussetzungen, uns auch zukünftig besser als der Markt zu entwickeln“, kommentiert Hella-CEO Michel Favre am Donnerstag die Zahlen.