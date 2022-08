Die Biontech-Aktie hat erneut deutlich nachgegeben und notiert nun bei 150,30 Euro. Das ist so niedrig wie zuletzt Anfang Juli. Grund dafür ist die kritische Einschätzung des Analystenhauses Cowen. Die Analysten schreiben in einer neuen Einschätzung, dass die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen in den nächsten zwei bis drei Jahren das Ausmaß von Grippeimpfungen erreichen werde. Biontech könne diese Lücke zunächst nicht kompensieren, die Umsätze dürften laut Cowen im Jahr 2024 sechs, im Jahr darauf nur noch vier Milliarden Dollar betragen. Zum Vergleich: 2021 haben die Mainzer mehr als 19 Milliarden Dollar umgesetzt – der absolute Großteil davon mit Covid-19-Impfstoffen.

Mit dieser Einschätzung ist Cowen nicht alleine. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech bereits Anfang August von 350 auf 312 Dollar (307 Euro) gesenkt, ihre Einstufung allerdings auf „Buy“ belassen. Das Biotechunternehmen sei beim Umsatz im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurückgeblieben, begründete Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu seine Entscheidung. Doch die Mainzer seien mit Blick auf das Gesamtjahr auf einem guten Weg. Shu erwartet, dass sich die Auftragsbücher wieder füllen dürften, sollten Booster-Vakzine die Zulassung erhalten. Die Zulassung erwarten Marktbeobachter voraussichtlich im September.