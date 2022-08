Der schnelle Weg zur Wallbox Video-Installationscheck für ADAC Mitglieder (FOTO)

München (ots) -



- Installationsangebot für eine Wallbox vom ADAC Partner E.ON Drive via

Video-Check

- Beim digitalen Vor-Ort-Check im ADAC e-Charge Home Programm ist der Austausch

mit der zertifizierten Elektro-Fachkraft entscheidend



Für das Laden des E-Autos zu Hause erweitert der ADAC mit seinem

Kooperationspartner E.ON Drive das Serviceportfolio. Ab sofort bietet der ADAC

einen Video-Check - exklusiv für ADAC Mitglieder - an, bei dem per Video-Call

mit einer zertifizieren Elektro-Fachkraft die individuellen baulichen

Gegebenheiten vor Ort geprüft werden. Schließlich sind Wallboxinstallationen

stets individuell, da die Orte, an denen die heimischen E-Tankstellen verbaut

werden können, verschieden sind. Entsprechend sind auch die Kosten für die

Installation von Fall zu Fall unterschiedlich.