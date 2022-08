Freiburg im Breisgau (ots) - Die E-Commerce-Software Shopify ist eine

Partnerschaft mit dem Google-Unternehmen YouTube eingegangen. Sven Lang sieht

darin die Chance für einen Wandel in der Onlineshopping-Erfahrung. Er ist

Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH - einer vollwertigen 360 Grad

E-Commerce-Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Firmen dabei zu

unterstützen, höhere Umsätze im Onlinehandel zu erzielen.



YouTube bietet Onlinehändlern eine reichweitenstarke Plattform, um ihre Produkte

der breiten Masse vorzustellen. So erhoffen sie sich von entsprechenden Videos

und Kooperationen mit Influencern steigende Verkaufszahlen. Allerdings konnten

sie dadurch nur wenige Interessenten tatsächlich in Kunden verwandeln. Eines der

größten Probleme war stets, dass der Kaufprozess für viele User zu umständlich

war: Sie mussten YouTube bisher verlassen, den entsprechenden Shop aufsuchen,

sich dort registrieren und den Kauf manuell abschließen. "Ein solcher Vorgang

ist für viele Menschen zu aufwendig. Daher verzichten sie trotz ihres Interesses

auf den Kauf der angebotenen Produkte", erklärt Sven Lang.





"Shopify schafft in Kooperation mit YouTube nun Abhilfe für dieses Problem",führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Die beiden Konzerne planen eineZusammenarbeit, bei der Käufer durch einen simplen Klick auf YouTube, Produkteerwerben können. Für E-Commerce-Experte Sven Lang handelt es sich dabei um einekleine Revolution im Onlineshopping. Er hilft Onlinehändlern dabei, denAnschluss an diese Entwicklung nicht zu verlieren und ihr Geschäft erfolgreichzu skalieren. Hier erfahren Sie, was es mit der folgenreichen Zusammenarbeit aufsich hat und wie sie den E-Commerce nachhaltig beeinflussen könnte.Der Onlinehandel wird immer interaktiverDer ohnehin erfolgreiche E-Commerce wuchs in den vergangenen Jahren exponentiellstark und konnte eine dominierende Stellung im Einzelhandel einnehmen. Um denErfolg noch weiter voranzutreiben, wird das alltägliche Einkaufen im World WideWeb von den marktführenden Unternehmen stärker in alle anderen Tätigkeiteneingebunden, die im Internet stattfinden. Denn Produkte, die zum Beispiel beimSurfen auf YouTube oder während des Serien-Marathons auf Netflix eingeblendetwerden, erreichen eine deutlich höhere Sichtbarkeit."Hierbei wird eine Omnipräsenz aufgebaut", erklärt Sven Lang. Damit ist einständiges und allgegenwärtiges Dasein der Produkte und des Unternehmens gemeint.Der Mehrwert für die Werbenden liegt dabei auf der Hand: Sie sind dazu in derLage, eine deutlich größere Zielgruppe mit ihren Angeboten zu erreichen. Dasführt in natürlicher Konsequenz zu steigenden Umsätzen, mit denen die Firmen