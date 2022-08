Marktschorgast (ots) - Mit NEO, dem smarten teilintegrierten 3,5-Tonner auf

Mercedes-Benz-Basis hat FRANKIA, Hersteller von Premiumwohnmobilen aus

Oberfranken und Teil der französischen Groupe Pilote, bereits 2020 sein

Portfolio erweitert. 2021 folgte dem MT 7 GDK NEO, der sich durch getrennte

Betten und eine große Küche auszeichnet, der MT 7 BD NEO mit Querbett im Heck.

Jetzt geht der FRANKIA NEO einen weiteren Schritt auf diesem erfolgreichen Weg:

Erstmals ist der beliebte 3,5-Tonner (alternativ auch als 4,5-Tonner) bis 7 m

Länge auch als Integrierter verfügbar - wahlweise mit Längsbett oder Querbett im

Heck.



Hier (https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo-mi-7) geht

es direkt zum FRANKIA MI 7 NEO!





Wer Kino-Feeling schon während der Fahrt, ein noch größeres Raumgefühl unterwegsoder maximalen Fahrkomfort genießen möchte, fährt mit dem integrierten NEO genaurichtig. Die große Herausforderung, einen Integrierten zu entwickeln, der 3,5 tGesamtgewicht und ausreichend Zuladung standhält, hat FRANKIA mit dem neuen NEOideal gemeistert. Dank innovativem Leichtbau, unkonventionellen Lösungen undcleveren Gewichtseinsparungen in vielen Details ist es den Entwicklern desReisemobilherstellers gelungen, ein vollintegriertes Fahrzeug auf 3,5 Tonnen zurealisieren, das zum einen den hohen Qualitätsansprüchen des Herstellersentspricht und zum anderen ausreichend Zuladung für einen Familienurlaub bietet.Der integrierte MI NEO ist in den Grundrissen BD (Querbett im Heck) und GDK(getrennte Betten) erhältlich. Serienmäßig sind im Bug Schränke für noch mehrStauraum verbaut, auf Wunsch können Reisende ein zusätzliches Hubbett nutzen undhöchst komfortabel auch als Familie verreisen.FRANKIA MI 7 NEO live erleben: Können Camper vom 27. August bis 4. September2022 auf dem Caravan Salon in Düsseldorf - Halle 17!Integrierter FRANKIA MI NEO 3,5 t - die HighlightsSo fährt man gerne- Panoramafenster ermöglichen einen wunderbaren Blick auf die Umgebung- Höhe im integrierten Fahrerhaus bietet auch großen Menschen viel Platz- Wendige Fahrzeuglänge ab 6,88 Metern- Neue Komfort-Fahrerhaussitze mit integriertem Dreipunkt-Gurtsystem- Sitze sind höhen-/neigungsverstellbar sowie drehbarSo lebt man gerne unterwegs- Großartiges Raumgefühl - dank des integrierten Aufbaus und 2 m Stehhöhe imFahrzeug- Innenraum maximal großzügig, hell und wohnlich- Großes Bad, das viel Platz zum Duschen bietet- Waschtisch und Toilette sind ausziehbar- Perfekt an kalten Tagen: "Aus-einem-Guss" Konstruktion des Integrierten sowieder Außenaufbau Thermo Protect sorgen für eine hervorragende Isolierung- Der integrierte NEO ist mit 3,5 Tonnen und 4,5 Tonnen erhältlichPerfekt für Familien: zusätzliche Schlafplätze- Über dem Fahrerhaus desintegrierten NEO versteckt sich ein optionales Hubbett, das sich im Handumdrehenmanuell nach unten ziehen lässtSo zeigt man sich gerne auf der Straße- Moderne Front mit einzigartigem X-Form-Grill inkl. optionalem Radarsensor füradaptiven Tempomaten- Markante Linienführung, die bis ins Dachdesign sichtbar ist- Neue und serienmäßige Voll-LED-Scheinwerfer ermöglichen eine noch bessereSicht bei NachtfahrtenBesonders: unkonventionelle Lösungen im Innenraum- Noch mehr "Apartment-Feeling" durch den Verzicht auf die Fahrertür (Serie)- Ein- und Ausgang erfolgt über die Aufbautür des Fahrzeugs- Bessere Isolierung, da die Seitenwand komplett bis nach vorne verläuft- Stauraummöglichkeiten (Regal), Gewichtsersparnis- Fahrertür optional erhältlichNEUES vom Teilintegrierten: Panoramafenster im MT 7 NEOAuch die teilintegrierten NEO haben Neues zu verkünden: Um noch mehr Licht imInnenraum - insbesondere im Fahrerhaus und in der Sitzgruppe - genießen zukönnen, gibt es in den beiden Grundrissen des MT 7 NEO - BD und GDK - jetztzusätzlich ein optionales Panoramafenster in der Bugmaske. Das Fenster istBestandteil des umfangreichen NEO Licht-Pakets und in der Edition BLACK LINEserienmäßig enthalten.Mehr zum teilintegrierten FRANKIA NEO oder zur Edition BLACK LINE? Gibt es hier!(https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo)Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Konstantin Döhler | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: mailto:info@frankia.de| http://www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: mailto:teichmann@gmk.de |http://www.gmk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131908/5299919OTS: FRANKIA-GP GmbH