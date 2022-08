Rockwool Q2 Earnings Beat Consensus, but EBIT Margin Outlook Is Cut

(PLX AI) – Rockwool Q2 sales EUR 1,018 million vs. estimate EUR 989 million.Outlook FY EBIT margin 10-12%, down from 13% previouslyQ2 EBIT EUR 131 million vs. estimate EUR 122 millionStill sees sales growth in local currencies of 20 to 25 percent

