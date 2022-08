BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dringt darauf, dass die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas weitergegeben wird. "Ich erwarte von den Unternehmen, dass sie diese Senkung 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben", erklärte Habeck am Donnerstag in Berlin.

Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas erheben. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent verringert werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) an. Mit dem Schritt würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die staatliche Gasumlage belastet würden.