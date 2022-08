Junge Menschen sehnen sich nach einer eigenen Immobilie / Digitale Zwillinge erleichtern die Suche nach der Traumimmobilie

Berlin (ots) - Matterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) - Die Mehrheit der jungen

Erwachsenen wünscht sich laut aktuellen Umfragen* ein Leben in den eigenen vier

Wänden. Die junge Generation legt viel Wert auf Work-Life-Balance, Homeoffice

und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Suche nach der passenden

Immobilie beschleunigen digitale Zwillinge

(https://matterport.com/de/was-ist-ein-digitaler-zwilling%3F) die

Entscheidungsfindung: Mit dem direkten Zugriff auf alle relevanten digitalen

Raumdaten wie 3D-Ansichten, schematische Grundrisse und interaktive

Medieninhalte kann die Traumimmobilie schneller ausfindig gemacht werden.



Das eigene Zuhause als Schutzraum in einer unsicheren Welt