Düsseldorf (ots) -- Kundenprojekte in verschiedenen Branchen zeigen: Der Einsatz von "KünstlicherIntelligenz" (KI) kann einen signifikanten Beitrag für mehr Klimaschutzleisten- Nach wie vor liegen in vielen Unternehmen Einsparpotenziale in denProduktionsprozessen brach / Gleichzeitig beschäftigen sich zunehmend auchmittelständische Unternehmen mit Nutzenpotenzialen von KI beim KlimaschutzKünstliche Intelligenz kann dazu beitragen, Komplexität in energieintensivenIndustrieproduktionen zu reduzieren, indem die Möglichkeiten von maschinellemLernen in der Produktion ausgenutzt werden. Auf diese Weise lassen sich Kostensparen, gleichzeitig wirkt der Einsatz von KI als "Booster" für den Klimaschutz.Nach wie vor nutzen aber viele Unternehmen die Potenziale der Digitalisierungnoch nicht aus. Um das Potenzial von KI beim Klimaschutz in den Fokus zu rücken,präsentiert Fero Labs, ein junges Hightech-Unternehmen mit Standorten inDüsseldorf und New York, beim "Digital Demo Day 2022" in Düsseldorf eigeneSoftwarelösungen und messbare Erfolge beim Einsatz von "Machine Learning" in derStahl-, Chemie-, und Zement-Industrie sowie in der Nahrungsmittel- undFMCG-Branche. Die Kundenprojekte zeigen eindeutig: KI sorgt planbar dafür,Emissionen im Produktionsprozess zu senken und Kosten bei gleichbleibenderQualität zu reduzieren.Als Technologiekongress zählt der "Digital Demo Day 2022" zu den wichtigstenPlattformen für junge, industrienahe Tech-Unternehmen in Deutschland. Mehr als200 Start-ups aus den Branchen VR/AR, IoT, Robotics, AI, Blockchain undCyber-Security stellen den rund 4.000 Besucherinnen und Besuchern digitaleInnovationen und Anwendungsbereiche in der industriellen Produktion vor.In seiner Keynote mit dem Titel "Decarbonisation without Deindustrialisation: AIcan help us to fight the climate change" zeigt Tim Eschert, als Geschäftsführerverantwortlich für das operative Geschäft von Fero Labs in Europa, konkret auf,wie KI-Software messbar beim Kampf gegen den Klimawandel hilft. Am Beispiel desEinsatzes von Fero Software in den Werken des Stahlproduzenten Gerdau wirddeutlich: Die Reduktion von Emissionen im Produktionsprozess und Einsparungenbei den Produktionskosten sind direkt miteinander verbunden.Zum Kundenkreis von Fero Labs zählen internationale Konzerne wie Henkel , VolvoTrucks, Gerdau, Evonik oder Covestro. Hinzukommend beschäftigen sich inzwischenzunehmend auch mittelständische Unternehmen im Zuge der fortlaufendenDigitalisierung und notwendiger Klimaschutzinvestitionen mit der Transformationder industriellen Produktion. Dabei sichert KI als Klima- und