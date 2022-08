Grünenthal avvia la sperimentazione clinica di Fase III per resiniferatoxin nel dolore associato a osteoartrosi

Aachen, Germany (ots) -



- Un programma globale di Fase III per ottenere l'autorizzazione all'immissione

in commercio nell'UE, negli Stati Uniti e in Giappone di un innovativo farmaco

sperimentale non oppiaceo

- Sarà condotto in circa 200 centri e includerà oltre 1800 pazienti che soffrono

di dolore associato a osteoartrosi

- A livello mondiale oltre 300 milioni di pazienti soffrono di osteoartrosi [1]

e si prevede che il mercato globale dell'osteoartrosi crescerà fino a

raggiungere circa 11 miliardi di dollari nel 2025 [2] .



Grünenthal annuncia di aver arruolato il primo paziente nel programma clinico

globale di Fase III per resiniferatoxin (RTX).