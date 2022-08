Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Niklas Joneleit, Dominik Fenrich und Jonas Schulze stehen alsschlaue Köpfe und Finanzexperten hinter dem aufstrebenden StuttgarterUnternehmen Joneleit GmbH. Sie unterstützen Geschäftsführer, Unternehmer,leitende Angestellte und Privatiers dabei, ein zukunftssicheres Vermögen durchKryptowährungen auf- und auszubauen. Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen,worauf Verbraucher achten sollten und welche Ergebnisse Kunden der Joneleit GmbHerwarten können.Steigende Inflation, explodierende Gaspreise und unerschwingliche Mieten -anhaltende Krisen wecken in immer mehr Menschen den Wunsch, sich finanziellabzusichern. Auch wohlhabende Bürger sehen sich angesichts der schwächelndenAktien- und Immobilienmärkte nach alternativen Anlagemöglichkeiten um. Mitdieser Absicht vor Augen ziehen viele von ihnen eine Investition am Kryptomarktin Erwägung. So ist es ihr Ziel, sich sowohl planbar als auch zeitnah einbeachtliches Vermögen auf- und vorhandenes Kapital auszubauen. DiesemWunschvorhaben stehen jedoch diverse Hindernisse entgegen: Sie handelnemotional, investieren zum falschen Zeitpunkt und scheitern grundsätzlich anmangelndem Know-how. "Das Problem von Laien ist, dass sie nicht über das nötigeFachwissen verfügen, um am Kryptomarkt zielgerichtet Geld zu verdienen",erklären Niklas Joneleit, Dominik Fenrich und Jonas Schulze."Klappt es nicht auf Anhieb mit dem ganz großen Coup, geben viele Investorendirekt auf und zweifeln grundsätzlich an Kryptowährungen. Dabei ist es durchausmöglich, in diesem Markt planbar zu investieren und ein Vermögen aufzubauen -hierfür sind jedoch klare Konzepte notwendig, die wir unseren Kunden bieten",führen die Finanzexperten weiter aus. Niklas Joneleit ist der Gründer undInhaber der Joneleit GmbH. Dominik Fenrich und Jonas Schulze unterstützen ihnals Chief Customer Officer respektive als Chief Financial Officer. Gemeinsamhaben die drei Stuttgarter bereits zahlreichen Kunden beim Aufbau eines solidenVermögens geholfen.Zielführende Strategien: So gelingt der Vermögensaufbau am Kryptomarkt"Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden beginnt grundsätzlich mit einerkostenlosen Potenzialanalyse und einem umfassenden Strategiegespräch. Dabeiermitteln wir insbesondere, wie viel Geld und Zeit sie investieren können undwelche Erwartungen sie an das geplante Investment haben", erklärt NiklasJoneleit. In der ausführlichen 1-zu-1-Betreuung ihrer Kunden gehen die Expertendes Stuttgarter Unternehmens stets auf deren individuelle Bedürfnisse undAnsprüche ein. Auf dieser Grundlage versuchen sie, die angepeilten Ziele mit deraktuellen Marktlage in Einklang zu bringen. Auf diese Weise identifizieren sie