Miele auf der IFA 2022 / Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zentrale Themen / Mehr als 400 Geräte auf 3.000 Quadratmetern (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) - Nachhaltigkeit und Klimaschutz prägen den Auftritt desweltweit führenden Herstellers von Premium-Hausgeräten auf der IFA in Berlin.Konkret im Fokus: Mit welchen neuen Technologien und Features Miele die Umweltschont und auch seine Kundinnen und Kunden darin unterstützt, nachhaltiger zuleben. Hinzu kommen clevere Innovationen für kreatives Kochen und stilvollenGenuss, die es so nur bei Miele gibt. Mehr als 400 Geräte präsentiert derFamilienkonzern auf seinem 3.000 Quadratmeter großen Stand in Halle 2.1, dazuinspirierende Live-Events und Spitzenküche zum Probieren. Motto auf dieserMesse: "Entdecken Sie Qualität, die ihrer Zeit voraus ist. Für eine bessereZukunft."Einen Beitrag für weniger Lebensmittelverschwendung leisten zum Beispiel dieneuen Standkühlgeräte der Generation K 4000 mit ihrem innovativen FrischesystemPerfectFresh Active - bei dem das Zusammenspiel einer Temperatur um die nullGrad mit Feuchtigkeit sowie einem feinen Wassernebel das Gemüse und Obst bis zufünfmal länger knackig frisch und ansehnlich hält. Darüber hinaus sorgenweiterentwickelte smarte Kochassistenten und Rezepte-Apps sowie einintelligentes Energiemanagement für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt. Auch beiden weiteren Produktneuheiten steht auf dieser IFA vor allem die Küche im Fokus,angefangen bei einer bekanntlich besonders schmackhaften, nährstoffreichen undbekömmlichen Art der Zubereitung - dem Dampfgaren.Hier weitet Miele seine heute bereits mehr als ansehnliche Modellpalette sowohlnach oben als auch nach unten weiter aus. Konkret geht es um die Dampfbacköfen,die einen erstklassig ausgestatteten Backofen und einen vollwertigen Dampfgarerin einem Gerät vereinen. Zum einen präsentiert Miele top ausgestattete neueModelle, die sich etwa durch weiter verbesserten Reinigungskomfort auszeichnen.Zum anderen gibt es eine neue Einstiegsbaureihe, die den Einstandspreis fürdiese begehrte Produktkategorie um rund ein Drittel senkt und so das Garen mitDampf für eine größere Zielgruppe attraktiv macht. Eine neue Einstiegsbaureihepräsentiert Miele auch für seine Backöfen, mit neuem Design, deutlich mehrAusstattung und weiter verbessertem Preis-Leistungsverhältnis. Und bei den starkboomenden Induktionskochfeldern mit integriertem Dunstabzug gibt es auf der IFAneue Modelle, die noch effektiver absaugen als ihre Vorgänger - und zugleichspürbar leiser arbeiten. Die vier neuen Baureihen stammen aus den Miele-WerkenArnsberg, Bünde und Oelde. Alle Modelle sind auf 20 Jahre Lebensdauer getestet.