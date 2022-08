Grünenthal startet Phase-III-Studien mit Resiniferatoxin für die Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit Kniearthrose

Aachen, Deutschland (ots) -



- Globales Phase-III-Programm zur Vorbereitung der Marktzulassung in der EU, den

USA und Japan für einen innovativen nicht-Opioiden Arzneimittelkandidaten.

- Das Programm wird in ca. 200 Studienzentren durchgeführt und schließt mehr als

1800 Patienten ein, die an Schmerzen im Zusammenhang mit Kniearthrose leiden.

- Weltweit leiden mehr als 300 Millionen Patienten an Arthrose [1]. Es wird

erwartet, dass der weltweite Arthrose-Markt bis 2025 auf etwa 11 Milliarden

US-Dollar anwachsen wird [2].



Grünenthal gab heute bekannt, dass das Unternehmen den ersten Patienten in sein

globales klinisches Phase-III-Programm für Resiniferatoxin (RTX) aufgenommen

hat.