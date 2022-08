Grünenthal inicia los ensayos de fase III de la resiniferatoxina para el dolor asociado a la artrosis

Aquisgrán, Alemania (ots) -



- Se estima que más de 300 millones de pacientes padecen artrosis en todo elmundo [1]. En España, se estima que la prevalencia de la artrosis es de cercadel 30%. En el caso específico de la artrosis de rodilla, esta cifra asciendea casi el 14% en personas mayores de 40 años, afectando en mayor proporción amujeres [2]Grünenthal anunció hoy que la empresa ha inscrito al primer paciente en suprograma clínico global de fase III para la resiniferatoxina (RTX).RTX es un potente agonista del receptor de potencial transitorio vaniloide 1(TRPV1) con un mecanismo de acción ya validado. Si se aprueba, puedeproporcionar a los pacientes un alivio duradero del dolor con un perfil deseguridad favorable. El programa de fase III de Grünenthal incluirá a más de1.800 pacientes con artrosis de rodilla que han agotado las opciones detratamiento disponibles y siguen padeciendo dolor de moderado a intenso.Grünenthal llevará a cabo tres ensayos en unos 200 centros de Europa, 11 de loscuales estarán en España, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica y Japón parainvestigar la eficacia y la seguridad de las inyecciones intraarticulares de RTXen adultos. Los criterios de valoración de la eficacia observados en los ensayosse centran principalmente en la mejora de la puntuación del dolor y lafuncionalidad física en el índice de artrosis de la Western Ontario and McMasterUniversities (WOMAC) desde el inicio hasta las 52 semanas. Una vez concluido, elprograma de fase III tiene por objeto permitir la aprobación de lacomercialización de RTX en Europa, Estados Unidos y Japón. Grünenthal pretendepresentar una solicitud de nuevo fármaco en 2024, lo que llevaría a una posibleentrada en el mercado de RTX en 2025, dependiendo de los procesos regulatorios."Más de 300 millones de pacientes padecen artrosis1, una enfermedad progresivaque actualmente no tiene cura. A menudo experimentan un dolor debilitante comoconsecuencia de su enfermedad", afirma Jan Adams, director científico (CSO) deGrünenthal. "Nos esforzamos por ofrecer a estos pacientes una opción detratamiento no opioide que combine un alivio duradero del dolor con una mejora