LKQ Europe stärkt die Agilität seiner Lieferkette durch die Zusammenarbeit mit dem Think Tank "Project Zebra"

Zug, Schweiz (ots) - Mit einem innovativen Pilotprojekt optimiert der

Branchenführer im automobilen Aftermarket die Planung in der Lieferkette, um

sich noch effizienter an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen.



LKQ Europe beschleunigt den Wandel zu einer effizienten und nachhaltigen

Lieferkette mittels Innovation und Digitalisierung. Angesichts steigender

Komplexität in den Märkten berücksichtigen herkömmliche Einkaufs- und

Bestandsentscheidungen entsprechende Signale nur unzureichend.