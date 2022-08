Berlin (ots) - Ein Vergleich der Angebotspreise von Kaufimmobilien in 312

ausgewählten deutschen Städten und Landkreisen mit mehr als 100.000

Einwohner:innen von Januar zu Juli 2022 von ImmoScout24 zeigt:



- In mehr als der Hälfte der Städte und Landkreise sinken die Angebotspreise für

Eigentumswohnungen.

- Leichter Preisrückgang auch bei Einfamilienhäusern.





Die Kaufpreise für auf ImmoScout24 angebotene Eigentumswohnungen sinken seitJahresbeginn in einem Großteil der deutschen Städte und Landkreise mit mehr als100.000 Einwohner:innen. In 173 von 312 Städten und Landkreisen sinken dieAngebotspreise für Wohnungen zum Kauf. Bei Häusern zum Kauf ist ein ähnlicherTrend zu beobachten, allerdings in abgeschwächter Form. In rund einem Drittelder Städte und Landkreise sinken die Angebotspreise für Häuser zum Kauf."Auf dem Immobilienmarkt ist derzeit viel Bewegung. Mit einem leichtenZeitversatz zeigt sich eine Veränderung der Immobilienpreise auf dieabgeschwächte Nachfrage. Wir sehen mehr Angebote für Kaufimmobilien auf demMarkt, längere Verkaufszeiten von Immobilien und eine Verlagerung der Nachfragein Richtung Miet-Markt", kommentiert Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin vonImmoScout24, die Entwicklung der Angebotspreise. "Anstatt Bieterverfahren werdenNachverhandlungen über den Preis jetzt wieder zunehmen und der Kauf trotzsteigender Finanzierungskosten wieder attraktiver. Genau hier kann die Hilfeeines professionellen Immobilienanbieters sehr unterstützen."Preiskorrekturen für Eigentumswohnungen von bis zu 30 ProzentDie Städte und Landkreise ab 100.000 Einwohner:innen zeigen eine gemischteEntwicklung. In einigen Landkreisen, wie Oberspreewald-Lausitz, Wartburgkreisoder Herzogtum Lauenburg sind Preissenkungen für Eigentumswohnungen von 20 bis30 Prozent zu beobachten, allerdings bilden diese die Ausnahme. Im Mittelwertsinken die Quadratmeterpreise um 6,2 Prozent. Und auch in fünf der siebenMetropolen sinken die Angebotspreise. München sieht mit -7,0 Prozent den größtenPreisrückgang seit Jahresbeginn, gefolgt von Frankfurt am Main (-5,9 Prozent),Hamburg (-4,5 Prozent), Düsseldorf (-2,7 Prozent) und Stuttgart (-2,5 Prozent).Einzige Ausnahme bilden Berlin und Köln. Hier steigen die Angebotspreise seitJanuar moderat um 1 und 2,2 Prozent an.Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen undNiedersachen sind über zwei Drittel der Städte mit Preissenkungen zu verorten.In Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfahlensind hingegen in weniger als ein Drittel der Städte und LandkreisePreissenkungen festzustellen.Preisentwicklung von Einfamilienhäusern zeigt ähnlichen Trend in abgeschwächter