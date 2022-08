MIT DER ZWEITEN EPISODE DER PAID-CONTENT-KAMPAGNE "UGLY FOR A REASON" AUF NYT.COM SPÜRT BIRKENSTOCKDEN VORAUSSETZUNGEN FÜR GESUNDE FÜSSE NACH

Linz, Deutschland (ots/PRNewswire) - "Finding Our Feet", produziert von T Brand

Studio, untersucht die vielschichtige Beziehung zwischen unseren Füßen und

unserem restlichen Körper und die Rolle der Fußgesundheit für unser allgemeines

gesundheitliches Wohl



"Ugly for a Reason"- die von BIRKENSTOCK entwickelte dreiteilige

Videodokumentation über die Wunder des menschlichen Fußes und die große

Bedeutung der Fußgesundheit geht heute mit der zweiten Episode "Finding Our

Feet" in die nächste Runde. Die zweite Folge wirft einen Blick auf die

Einflussfaktoren der Fußgesundheit aus orthopädischer Per­spektive und knüpft

damit an die Wurzeln von BIRKENSTOCK als dem Erfinder des Fußbetts an. Die

Purpose-Kampagne, produziert von T Brand, dem Content Studio von New York Times

Advertising, ist auf

https://www.nytimes.com/paidpost/birkenstock/finding-our-feet.html ,

BIRKENSTOCK.COM (https://www.birkenstock.com/de/ugly-for-a-reason/) und allen

anderen Online-Kanälen der Marke zu sehen.