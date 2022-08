Osisko Development veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für 2021

Osisko Development ist sich bewusst, dass unser Erfolg nicht nur an der Goldproduktion gemessen wird. Eine umweltfreundliche und sozial verantwortliche Arbeitsweise ist untrennbar mit unserem langfristigen Erfolg verbunden. So wie sich unser Unternehmen weiterentwickelt und wächst, so werden auch die Erwartungen unserer Interessengruppen steigen. Unser erster Nachhaltigkeitsbericht beschreibt unseren Managementansatz und unsere Leistung in Bezug auf eine Vielzahl von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen („ESG“, Environmental, Social, Governance).

Osisko Developments drei Säulen der Nachhaltigkeit sind:

- Ein guter Nachbar in den Gemeinden zu sein, in denen wir leben und arbeiten,

- Unterstützung einer engagierten Belegschaft, die Wert auf Sicherheit, Vielfalt und technische Spitzenleistungen legt, und

- Engagement für den Umweltschutz.

Der Nachhaltigkeitsbericht deckt Themen ab, die über die konventionelle finanzielle Leistung hinausgehen, um das Vermächtnis zu definieren, das wir in der natürlichen Umwelt und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, hinterlassen werden.

Unser Nachhaltigkeitsansatz wird sich mit unserem Geschäft weiterentwickeln, und unser Nachhaltigkeitsbericht für 2022 wird Informationen über unsere Nachhaltigkeitsinitiativen in Bezug auf unser Projekt San Antonio in Sonora, Mexiko, sowie unser Projekt Tintic in Utah, USA, enthalten. Dieser Bericht ist nur ein Teil unserer laufenden Verpflichtung zur Transparenz, und wir freuen uns über Ihr Feedback.

Chris Pharness, Vice President für nachhaltige Entwicklung bei Osisko Development, äußerte sich dazu:

„Nachhaltigkeit in der Bergbauindustrie ist untrennbar mit unserer Geschäftsstrategie verbunden. Die Erfüllung dieser Verpflichtung beginnt bei unseren Mitarbeitern und spiegelt sich in unseren bedeutsamen Beziehungen zu indigenen Völkern, Gemeindemitgliedern und anderen Gruppen wider.“