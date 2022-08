Summa Silver kündigt für das Projekt Mogollon Zahlung zum Jahrestag an

Vancouver, 17. August 2022 - Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-co ... ) (TSXV: SSVR) (OTCQX: SSVRF) (Frankfurt:48X) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit dem Options- und Joint-Venture-Abkommen vom 21. August 2020 mit Allegiant Gold Ltd. in Bezug auf die unternehmenseigene Liegenschaft Mogollon beabsichtigt, 1.010.169 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,633 Dollar pro Stammaktie zu emittieren, um die am zweiten Jahrestag fällige Zahlung von 500.000 USD zu leisten. Die emittierten Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission.

Über Summa Silver Corp.

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Hughes im Zentrum Nevadas und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Mogollon im Südwesten New Mexicos. Die Liegenschaft Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten zählte. Die Liegenschaft Mogollon ist der größte historische Silberproduzent in New Mexico. Beide Liegenschaften sind seit der Einstellung der kommerziellen Produktion inaktiv und wurden vor der Beteiligung des Unternehmens nicht weiter exploriert.

