GESCO: Solide Aufstellung

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um fast 28 Prozent auf 291,4 Mio. Euro gesteigert und das Periodenergebnis überproportional auf 16,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die erfolgreiche Entwicklung zum einen auf die Strategie NEXT LEVEL 25 und zum anderen auf die zeitnahe Weitergabe der teils massiven Material- und Energiepreissteigerungen zurückzuführen. Nach Meinung des Analysten belege das vorgelegte Zahlenwerk die Wandlung von einer ehemals klassischen, stark Automotive-lastigen Maschinenbau- zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe, die auch Zukunftsbranchen wie Biotech, Medtech und Pharma adressiere. Allerdings scheine der Kapitalmarkt das Ausmaß der weiterhin voranschreitenden Transformation und die damit verbundenen veränderten Perspektiven der GESCO-Gruppe unverändert nicht wahrzunehmen. Darüber hinaus sei der GESCO-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 Prozent, einer Barliquidität von 40,4 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 36,4 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2022 unverändert bilanziell sehr solide aufgestellt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 47,00 Euro (zuvor: 43,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



Die GESCO Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,39 % auf 25,90EUR erreicht.