ISG Provider Lens(TM) Quadrant-Studie zu 'Marketing Technology (MarTech) - Solutions and Services 2022' nennt Marlabs als "Bedeutsamen Anbieter"

Piscataway, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - PISCATAWAY, New

Jersey und BANGALORE, Indien, 18. August 2022 Marlabs Inc., ein führendes

Unternehmen für digitale Lösungen, gab heute bekannt, dass es in vier der sechs

Kategorien der ISG Provider Lens(TM) MarTech Services 2022 Research den Status

eines "Bedeutsamen Anbieters" erhalten hat . Die Dienstleistungen umfassen

Digital Commerce Optimization, Digital Experience & Content, Social &

Relationships und strategische MarTech Services.



Der Provider Lens(TM)-Bericht 2022 von ISG ist ein unabhängiger Bericht zum

Vergleich von Dienstleistern. Mithilfe datengetriebener Forschung analysiert ISG

globale MarTech-Anbieter über ein proprietäres Framework in Bezug auf eine

Vielzahl von Services und Technologien, um Unternehmen durch digitales Marketing

zu unterstützen, einschließlich digitaler Werbung, strategischer Services,

Datenanalyse und Content-Funktionen.