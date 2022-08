Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Hohe Nachfrage bestätigt, Angebot muss schnell nachziehen.Energieberatende und Bauherren brauchen verlässliche Informationen.Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat heute die Ergebnisse eine Umfrage unterden Energieeffizienz-Experten der "dena-Energieeffizienz-Expertenliste"veröffentlicht. (https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/dena-expertenumfrage-waermepumpe/) Die Liste ist ein bundesweites Verzeichnisnachweislich qualifizierter Fachkräfte für Förderprogramme fürenergieeffizientes Bauen und Sanieren. Sie wird von der dena betreut. Ziel derUmfrage war es, einen Einblick in die vor Ort geführten Kundengespräche zubekommen und damit Hemmnisse für einen schnellen Hochlauf von Wärmepumpen zuidentifizieren. Die dena leistet damit auch einen Beitrag zur Unterstützung desvon der Bundesregierung vorgegebenen Ziels, bereits ab 2024 pro Jahr 500.000Wärmepumpen einzubauen. Die dena ist Teilnehmer des von Bundesminister RobertHabeck und Bundesministerin Klara Geywitz eingerichteten Gipfels zurBeschleunigung des Hochlaufs der Wärmepumpen.Die Umfrage zeigt eine hohe Nachfrage nach einem großflächigen Einbau vonWärmepumpen: Knapp 90 Prozent der an der Umfrage mitwirkendenEnergieberaterinnen gaben an, regelmäßig bis sehr häufig nach Wärmepumpengefragt zu werden. 80 Prozent sagen aus, den Einsatz von Wärmepumpen regelmäßigbis sehr häufig zu empfehlen. Nach Gas- oder Ölbrennwertgeräten fragen dagegenregelmäßig bis häufig nur rund 17 Prozent der Kunden. nach Holzpellet-Heizungenfragten 28 Prozent. Die Umfrage gibt zudem Hinweise auf noch bestehendeInformationsdefizite und Beratungsbedürfnisse der Bauherren undEnergieberatenden. Im Zentrum steht aus Sicht der Fachleute die Unsicherheitdarüber, ob der aktuelle energetische Zustand der Bestandgebäude für dieWärmepumpe geeignet ist. Auch die Verfügbarkeit geeigneter Fachkräfte undaktuelle Lieferengpässe werden als Problemfelder genannt. Auf die Frage, wievielZeit gegenwärtig für den Einbau einer Wärmepumpe geplant werden sollte,antworten 45 Prozent mit 12 Monaten oder gar 18 Monaten. Weitere 9 Prozent gehenvon mindestens 9 Monaten aus.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die Umfrage zeigt diehohe Nachfrage nach dieser klimafreundlichen Heizungstechnologie. Es gibtaktuell kein Nachfrage- sondern eindeutig ein Angebotsproblem. Produktion,Einbau sowie Anmeldung der Anlagen bei den zuständigen Netzbetreibern müssenmassiv beschleunigt werden. Es ist erforderlich, dass Anbieter und Handwerkerdiese Angebotsprobleme in den kommenden zwei bis drei Jahren zu großen Teilen in