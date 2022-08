Zahl europäischer Studierender in Großbritannien geht weiter zurück

Im Vergleich zum Jahr 2020, für das in Großbritannien noch die Regeln der EU-Mitgliedschaft galten, bedeutet dies einen massiven Einbruch. Vor zwei Jahren lag die Zahl der Studienanfänger aus der EU zum Vergleichszeitpunkt noch bei 22 200. Die Zahl der angehenden Studierenden aus dem Nicht-EU-Ausland stieg unterdessen deutlich von 37 580 im Jahr 2021 auf 43 830 in diesem Jahr.

LONDON (dpa-AFX) - Die Zahl der Studienanfänger in Großbritannien aus Ländern der Europäischen Union ist in diesem Jahr erneut gesunken. Wie die zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) am Donnerstag mitteilte, wurden bislang für den Start des akademischen Jahres im Herbst 8620 angehende Studierende aus der EU zugelassen. Im vergangenen Jahr waren es noch 9620. Die Zahl der Zulassungen für Studierende aus Deutschland lag mit 680 leicht unter der Zahl aus dem vergangenen Jahr (700).

