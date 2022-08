Baden-Baden (ots) - Die Sieger stehen fest!



Im Wettbewerb um den Deutschen Spielzeugpreis 2022 setzte sich als Gesamtsieger

"Early Coding" von fischertechnik in der finalen Entscheidung durch.



44 Spielzeuge in 5 Kategorien hatten es dieses Jahr in die Vorausscheidung

geschafft. Bei Sichtung und Auswahl der Bewerbungen legte die Jury ihren Fokus,

wie gewohnt, auf Spielspaß, Innovation und durchdachtes Produktdesign.





Unter vielen anderen Interessierten votierten auch die Leserinnen und Leserunserer Zeitschrift "familie&co" zunächst online für ihr Lieblingsspielzeug.Jeweils die zwei Bestplatzierten einer jeden Kategorie nahmen an derEndausscheidung teil. Die Jurysitzung fand im erweiterten Fachgremium derRedaktion von "familie&co" statt. Marko Petersen, Verlagsleiter IDS Deutschland,begründet die Wahl so: "Kita- und Vorschulkinder sollen einen Roboterprogrammieren können? Das ist nicht Science Fiction, sondern Realität - und dazukommt ein sehr hoher Spaßfaktor. ,Early Coding' ermöglicht den Einstieg in dieWelt der Informatik und Robotik, der in der Tat schon 5-Jährige kapieren lässt,was sie dem Roboter an Informationen geben müssen, damit dieser weiß, was er tunsoll. Die von fischertechnik gewohnte Qualität zeigt sich bei diesem Spielzeugüberall: in den verwendeten Materialen, in der Klarheit der Anleitung und in dercleveren Verbindung des lustigen Roboters ,zum Anfassen' mit derApp-Programmieroberfläche ,First Coding' (im App Store u. bei Google Play).Kleiner Tipp: Die App lässt sich zwar auch auf Smartphones laden und dortbedienen, so richtig Spaß macht es aber erst auf einem Tablet, weil dort danndie Programmieroberfläche in Gänze zu sehen bzw. zu nutzen ist. Aber von wo auchimmer der kleine, selbst zusammengebaute ,Robo' dann gesteuert wird, diebenötigte Bluetooth-Verbindung baut sich genauso schnell und einfach auf, wiedie Kids Spaß an diesem Produkt finden. Wir sind überzeugt mit ,Early Coding'einmal mehr einen würdigen Gesamtsieger des Deutschen Spielzeugpreises gefundenzu haben. Herzlichen Glückwunsch und auch ein großes Kompliment an alleKategoriesieger!"Der Gesamtsieger 2022: "Early Coding" von fischertechnikDie Kategoriesieger 2022:- Für die Kleinsten : "Junior Engineer" von fischertechnik- Spiel und Technik : "Early Coding" von fischertechnik- Alles fürs Kinderherz : "Wissenspuzzle WAS IST WAS Junior - Entdecke dieDinosaurier" von KOSMOS- Für meine Freunde und mich : "GraviTrax The Game" von Ravensburger- Für die ganze Familie : "Labyrinth Team Edition" von RavensburgerPressekontakt:Weitere Informationen zum Deutschen Spielzeugpreis auf der Websitewww.der-deutsche-spielzeugpreis.deMarko PetersenIDS DeutschlandKlostergut Fremersberg76530 Baden-BadenTelefon +49 7221 9447 498E-Mail petersen@ids-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157821/5300129OTS: IDS Information Display Services GmbH