Ankommen, wohlfühlen, bleiben / Wohnmarke HAVENS LIVING feiert Deutschlandpremiere

Hamburg (ots) - Mit der internationalen Wohnmarke HAVENS LIVING kommt ein

Konzept nach Deutschland, das Metropolen vom ersten Moment an zum Zuhause macht.

Mit dem Quartier 040 in Hamburg-Altona hat der erste Standort eröffnet -

Frankfurt und Berlin folgen.



Gekommen, um zu bleiben





Was einen Ort zum Zuhause macht? Das Gefühl, angekommen zu sein. Genau hiersetzt das innovative Wohnkonzept HAVENS LIVING an: Im Quartier 040 mitten inAltona warten 214 bezugsfertige Einzelapartments in vier Interior-Kategorien,die auf die individuellen Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner*innenausgerichtet sind. Egal, ob Design-Möblierung, moderne Badezimmer, eineausgestattete Küche oder ein Laptop-Arbeitsbereich: Hier verbinden sichÄsthetik, Wohnkomfort und Funktionalität mit dem Gefühl von Zuhause.Wohlfühlatmosphäre von Anfang an: HAVENS LIVING lädt seine Bewohner*innen zumBleiben ein.Quartier 040 : Mitten im GeschehenHAVENS LIVING beweist: Nachbarschaft geht auch in der Großstadt! Neben demindividuellen Wohnkomfort spielt hier vor allem das Miteinander eine großeRolle: In Community Spaces wie dem Gym, der Cookery oder denCo-Working-Bereichen kommen die Bewohner des Quartier 040 zusammen. Zudemstärken regelmäßige Mieter-Events die Wir-Mentalität und schaffen Raum fürAustausch und Begegnung. Und auch in unmittelbarer Umgebung ist das bunte Lebenspürbar: Durch die zentrale Lage des Quartier 040 im Herzen Altonas sind dieRestaurants, Parks, Kulturstätten und Einkaufsstraßen der Hafen-Metropole nieweiter als einen Spaziergang entfernt.