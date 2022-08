DAX - Kurzer Anstieg und weiterer Rücklauf

Am Vortag hieß es im Insight: "Solange der DAX nun unter 13.750 Punkten bleibt, ist im weiteren Verlauf eher mit fallenden Kursen zu rechnen. Dabei könnte nun auch ein längerer Kursrückgang folgen. Denn übergeordnet verlaufen sowohl der DAX als auch der S&P 500 weiterhin im Abwärtstrend".

Im Morgen-Insight hieß es dann: "Am 10er-EMA konnte sich der DAX in den Vorwochen immer wieder fangen und in der Folge einen erneuten Anstieg starten. Diesmal könnte es aber nur zu einem kurzen Hochlauf und dann einem weiteren Rücklauf bis unter 13.600 Punkte kommen. Darauf deutet auch die bärische lange, schwarze Vortageskerze hin. Mit Hinblick auf den Wochenchart im DAX und S&P 500 könnten beide Indizes vor einem längeren Rücklauf stehen."