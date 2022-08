Braunschweig (ots) - Ein sicherer Job, gute Bezahlung, bessere Altersvorsorge -

es gibt zahlreiche Gründe, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Die Versicherung

gehört jedoch nicht immer dazu: Gerade bei Polizisten stellen Experten oft fest,

dass sie falsch oder unzureichend versichert sind.



Einen der Gründe dafür sieht Enis Eisfeld in den starken Abweichungen der

Bedingungen, die je nach Dienstherr bestehen. So gelten beispielsweise

unterschiedliche Regelungen für Dienstunfähigkeits- und Krankenversicherungen

für Bundes- und Landesbeamte. Als Geschäftsführer der Kees Finanzberater und

blauchlichtversichert hat Eisfeld Erfahrung mit den Fallstricken der

Versicherung von Beamten. Gerne klärt er im Folgenden darüber auf, in welchen

Bereichen sich Polizeibeamte besser absichern müssen.





Heilfürsorge und Beihilfe decken nicht allesAnstelle einer gesetzlichen Krankenversicherung haben Polizisten einen Anspruchauf freie Heilfürsorge. Meist existiert zudem die Option, diesen in einen aufBeihilfe, die anteilige Übernahme von Privatversicherungs- beziehungsweiseBehandlungskosten, umzuwandeln oder beide Modelle zu nutzen.Jedoch gibt es regionale Unterschiede darin, was in welchem Umfang übernommenwird. So können sich die Beihilfesätze zwischen Bundesländern unterscheiden undbeim Eintritt in den Ruhestand zur finanziellen Belastung werden. Der Abschlusseiner Anwartschaft für die private Krankenversicherung ist daher unabdingbar, umauch als Pensionär abgesichert zu sein.Höheres Dienstrisiko erfordert bessere AbsicherungStress und ein erhöhtes Verletzungsrisiko im Dienst tragen zudem dazu bei, dassPolizisten stärker als andere Beamte gefährdet sind, dienstunfähig zu werden,mahnt Enis Eisfeld von blaulichtversichert. Ein solcher Ausfall ist zwartheoretisch durch den Dienstherrn abgesichert - jedoch nicht bis zum vollenBetrag.Im Fall einer Dienstunfähigkeit entstehen also unweigerlich finanzielleEinbußen. Daher sollten sich Polizisten mit der durch eventuelleDienstunfähigkeit entstehenden Versorgungslücke befassen und eineDienstunfähigkeitsversicherung abschließen, die diese optimal kompensiert.Kaum Schutz vor dienstlichen HaftungsansprüchenEbenso stehen viele Polizeibeamte im Fall eines Sach- oder Personenschadens ohneAbsicherung da. Werden sie in Regress genommen, weil sie aus UnachtsamkeitSchäden an öffentlichem oder privatem Eigentum verursacht haben, müssen sie denSchadenersatz selbst tragen.Vermeiden lässt sich dies durch eine Diensthaftpflichtversicherung, die solche