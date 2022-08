Hisense stellt maßgeschneiderte Produkte für den FIFA World Cup 2022(TM) vor und setzt damit einen außergewöhnlichen Standard für Premium-Lifestyle-Erlebnisse

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, ein weltweit führendes

Technologieunternehmen, präsentierte seinen ersten Live-Stream im Rahmen des

Customized Products for the FIFA World Cup 2022(TM) Global Launch von Hisense.

Auf der Veranstaltung stellte Hisense seine neuesten Produkte vor, darunter den

Hisense U7H TV, den Hisense L9H Laser TV und Haushaltsgeräte. Bei der

Präsentation wurden die erstklassige Technologie und die innovativen Durchbrüche

von Hisense vorgestellt, die die Werte und das Engagement des Unternehmens für

den Einsatz von Technologie zur Schaffung eines besseren und hochwertigeren

Lebens für die Verbraucher weltweit deutlich machten.



"In den letzten 53 Jahren hat sich Hisense zu einem international führenden

Technologieunternehmen entwickelt." Bei der Eröffnung äußerte sich Candy Pang,

stellvertretende Geschäftsführerin der Abteilung für Markenmanagement der

Hisense-Gruppe: "Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft

Katar 2022 ist es für uns eine große Ehre, den Customized Products for the FIFA

World Cup 2022(TM) Global Launch von Hisense zu veranstalten, um mit der Welt

die fabelhaften FIFA-Momente zu feiern."