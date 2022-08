Mit dem Coaching der SHRS zu beeindruckenden Erfolgen im Direktvertrieb (FOTO)

Berlin (ots) - Klaus Brehm ist der Geschäftsführer und Mitinhaber der

Direktvertriebsagentur MAXPROM GmbH, die sich auf die deutschlandweite

Direktvermarktung von Glasfaser spezialisiert hat. Mit dem Coaching der SHRS

Consulting GmbH von Sabrina Nennemann und Fabian Durek schaffte er es, sich

optimierte Verkaufsskills anzueignen und diese erfolgbringend an sein Team

weiterzugeben. Erfahren Sie hier, warum das Coaching von SHRS so empfehlenswert

ist.



Das Door-to-Door-Geschäft hat in Zeiten der Digitalisierung ausgedient, oder?

Falsch, sagen Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS Consulting GmbH.

Gerade heute sei der Haustürverbtrieb wichtiger denn je. Darum vermitteln die

beiden Experten ihre Erfolgsstrategien in Coachings und helfen so anderen aus

ihrer Branche dabei, ihren Direktvertrieb auf ein neues Level zu heben. Ihre

Coachings basieren auf großer Branchenerfahrung und tiefgreifender Expertise.

Damit verhelfen sie ihren Kunden zu einem Umsatz- und Unternehmenswachstum, der

sich sehen lassen kann.