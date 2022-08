Linken-Reise in die Ukraine abgesagt

BERLIN (dpa-AFX) - Eine geplante Reise der Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und anderer Parteimitglieder in die Ukraine ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Dies bestätigte ein Parteisprecher am Donnerstag. Details zur Reise seien vorab in der linken Zeitung "Junge Welt" veröffentlicht worden, meldete die "Tageszeitung". Die für die Organisation der Reise zuständige Rosa-Luxemburg-Stiftung habe sich deshalb für die Absage entschieden.

Die Linke galt lange als russlandfreundlich. Den russischen Ukraine-Krieg hat der jüngste Bundesparteitag in Erfurt aber klar verurteilt. Wissler sagte der "taz", sie bedaure die Absage der Reise. "Nach den Beschlüssen des Bundesparteitags wäre es ein wichtiges Signal der Solidarität gewesen an die Menschen, die unter dem Krieg leiden, und auch an unsere Partner vor Ort"./vsr/DP/he