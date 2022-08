H1-Zahlen: Kostensteigerungen und Bauteilknappheit fahren auch an SBF nicht mehr vorbei - H2-Ausblick u.E. konservativ formuliert



Die unter den Erwartungen liegenden H1-Zahlen offenbaren, dass die Rahmenbedingungen für SBF vor allem kostenseitig deutlich komplexer geworden sind. Der Vorstand hat daher auch seine Prognose für das laufende Jahr angepasst, die in unseren Augen allerdings zumindest ergebnisseitig eher konservativ formuliert ist.



Geschäft mit industriellen Beleuchtungslösungen hinter den Erwartungen: Wenngleich der Konzernerlös in H1 mit 17,7 Mio. Euro (+15,7% yoy) niedriger als erhofft ausfiel (MONe: 18,5 Mio. Euro), konnte SBF immerhin die sehr starke Vorjahresbasis (H1/21: +53,4% yoy) erneut schlagen. Während sich das Segment "Schienenfahrzeuge" mit seinen langen, gut planbaren Projektlaufzeiten dabei weitgehend robust entwickelte (+7,1% yoy auf 12,0 Mio. Euro), haben die makroökonomischen Spannungen das Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung" deutlich stärker als erwartet belastet. Hier haben eingeschränkte Verfügbarkeiten von Bauteilen wie etwa Halbleitern sowie kundenseitige Projektverschiebungen dazu geführt, dass der Segmenterlös zwar um 25,0% yoy auf 5,8 Mio. Euro zulegen konnte, das angestrebte Niveau aber spürbar verfehlt wurde (MONe: 8,2 Mio. Euro).

Ergebnis durch massive Kostensteigerungen belastet: Auch ergebnisseitig verlief das erste Halbjahr mit einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro (-13,3% yoy; Marge: 11,1%) durchwachsener als antizipiert (MONe: 2,6 Mio. Euro). Neben dem niedriger als erwarteten Erlösniveau im Bereich "Industrielle Beleuchtung" und dem daraus resultierenden negativen Operating Leverage schlugen sich hier auch die teils massiv gestiegenen Preise im Materialaufwand und den übrigen operativen Kosten nieder, die folglich auch das Schienenfahrzeuggeschäft belasteten (EBITDA: -35,7% yoy auf 1,8 Mio. Euro; Marge: -9,8 PP yoy auf 15,3%).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 12,00 Euro