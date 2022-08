Unilever startet Modernisierungsprozess des globalen Geschäftsreisemanagements mit TripActions

Frankfurt (ots) - TripActions hat heute offiziell bekanntgegeben, dass Unilever,

einer der weltweit führenden Hersteller von Verbrauchsgütern, sich für die

globale Komplettlösung für Geschäftsreisen, Firmenkreditkarten und

Spesenmanagement entschieden hat. Damit wird das internationale

Geschäftsreisemanagement des Unternehmens fortan über TripActions verwaltet. Der

Vertragsabschluss mit dem Konzern, der über 400 Marken in 190 Ländern führt, ist

Teil einer Erfolgsserie im Segment europäischer Großunternehmen, zu der u. a.

Deals mit Heineken in den Niederlanden, SumUp in Großbritannien, Nilfisk in

Dänemark und Primark in Irland zählen.



Unilever hat seinen Sitz in London und beschäftigt rund 148.000 Mitarbeitende in

77 Ländern. Als Global Player war der Konzern auf der Suche nach einem

Geschäftsreisepartner, der - anders als die bisherige Lösung - zu den aktuellen

und zukünftigen Bedürfnissen der Mitarbeitenden sowie modernen Arbeitsmodellen

passt.