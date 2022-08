FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben ihren Abwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future am Donnerstag zuletzt um 0,22 Prozent auf 153,78 Punkte. Damit weitete er die Verluste vom Vormittag noch etwas aus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,10 Prozent.

Robuste US-Konjunkturdaten lasteten am Nachmittag ein wenig auf den Anleihen. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche niedriger als erwartet ausgefallen. Zudem hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im August überraschend stark aufgehellt. Die robuste Konjunkturentwicklung belastet die als sicher geltenden Anleihen. Konjunktursorgen wurden etwas gedämpft.