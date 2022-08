Die Energiekrise bringt die Regierung von Olaf Scholz weiter unter Druck - heute verkündete der Bundeskanzler die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas auf 7% (ab Oktober). Das soll Entlastung bringen, dürffte aber eher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein - denn alleine heute ist der magebliche Preis für Gas an der Börse (Dutch TTF) erneut um über +6% gestiegen (neues Allzeithoch auf Schlußkursbasis). Die Energiekrise in Deutschland und Europa heizt die Inflation weiter an - und ist gleichzeitig ein massiver Bremsklotz für Wirtschaft und Konsumenten. Das bringt die EZB in eine verzweifelte Lage - weiter steigende Inflation und gleichzeitig eine schwächere Wirtschaft! An der Wall Street heute ein eher mauer Handel unter erneut geringem Volumen..

Hinweise aus Video:

1. Olaf Scholz hat sein Vorbild gefunden: Olaf!

2. Gasverbrauch sinkt – aber mehr Gas wird verbrannt für die Stromerzeugung

Das Video "Energiekrise und Gas: Olaf Scholz und die Verzweiflung!" sehen Sie hier..