Arbeit am Geschichtsbuch, Kommentar zur Hamburg Commercial Bank von Carsten Steevens

Hamburg (ots) - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) zählt nicht zu den großen Kreditinstituten in Deutschland. Die Hamburger Sparkasse etwa bringt mit 60 Mrd. Euro die doppelte Bilanzsumme auf die Waage. Doch hat der Spezialfinanzierer in den wenigen Jahren seiner Existenz schon mehr als Fußnoten für das Bankgeschichtsbuch produziert.



So schaffte die HCOB Ende 2021 als erstes Institut den Wechsel aus dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe in die Einlagensicherung des Privatbankenlagers. Nimmt man die im Juni 2003 gestartete und im Verlauf der Finanzkrise mit staatlichen Milliardenhilfen gestützte HSH Nordbank hinzu, aus deren Verkauf an Finanzinvestoren die HCOB im Herbst 2018 hervorging, dann bieten die vergangenen zwei Jahrzehnte Stoff für ein großes Kapitel in besagtem Geschichtsbuch.