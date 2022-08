Genfer Autosalon auch für 2023 abgesagt

GENF (dpa-AFX) - Der Genfer Autosalon wird auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Die Veranstalter nannten am Donnerstag globale wirtschaftliche und politische Unsicherheiten sowie die Corona-Pandemie als Gründe, die traditionsreiche Branchen-Schau zum vierten Mal in Folge abzusagen. Wegen der Risiken seien viele Hersteller nicht in der Lage, ihre Teilnahme zu garantieren.

Der Autosalon hätte im Februar zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfinden sollen. Stattdessen wollen sich die Veranstalter nun darauf konzentrieren, wie geplant erstmals einen Ableger des Genfer Autosalons im November 2023 in Doha in Katar zu organisieren.

Die Geneva International Motor Show (GIMS) hatte ihre Anfänge vor mehr als 100 Jahren. Sie gehörte neben der IAA in Deutschland, der Motor Show in Tokio und der Detroit Auto Show zu den wichtigsten Automessen der Welt./al/DP/he