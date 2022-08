Adyen treibt den persönlichen Zahlungsverkehr mit der Einführung einer eigens entwickelten Terminalreihe voran

Amsterdam (ots/PRNewswire) -



- Das Unternehmen bringt zwei neue Terminals, das NYC1 und das AMS1, auf den

Markt, nachdem es sich zum ersten Mal mit der Entwicklung von Hardware

beschäftigt hat

- Die Terminals sind erschwingliche und flexible Lösungen, die die Annahme von

persönlichen Zahlungen für Unternehmen und Plattformen vereinfachen



Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform bevorzugt von

führenden Unternehmen, freut sich, die Einführung seiner ersten selbst

entwickelten Terminals bekannt zu geben. Die Terminals wurden entwickelt, um

verschiedene Zahlungsanwendungen zu erleichtern, und sind der jüngste Schritt im

wachsenden Unified-Commerce-Angebot von Adyen. Die neuen Geräte basieren auf der

einheitlichen Plattform des Unternehmens und sind flexibel genug, um die sich

schnell entwickelnde Zahlungslandschaft und die sich ständig ändernden

Kundenanforderungen zu erfüllen.





"Adyen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Zieleschneller zu erreichen, und die Entwicklung unserer eigenen Terminals ist derjüngste Schritt zur Erfüllung dieses Versprechens", so Kamran Zaki, COO beiAdyen. "Wir sind stets auf der Grundlage des Kundenfeedbacks innovativ, um mitSchnelligkeit und Flexibilität hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Mit unseremAngebot für den persönlichen Zahlungsverkehr steht den Unternehmen eine ganzeReihe von Terminals zur Verfügung, aus denen sie das beste für ihre spezifischenAnforderungen auswählen könnenAdyen konzentriert sich weiterhin darauf, Innovationen im Bereich UnifiedCommerce voranzutreiben, die über Plattformen von Unternehmen bis hin zu KMUsreichen. Die Geräte erfüllen die Kundenwünsche nach Mobilität, Diskretion,Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, langer Akkulaufzeit und der Annahme vonZahlungen durch Antippen, Eintauchen oder Durchziehen. Das Unternehmen hat dieDesigndetails des Modells sorgfältig durchdacht, um sicherzustellen, dass Klang,Aussehen und Haptik dem hohen Standard von Adyen in Sachen Zahlungserfahrungentsprechen. Die Geräte laufen auf der einheitlichen Plattform von Adyen, dieeine durchgängige Kontrolle, maßgeschneiderte Zahlungsströme und eine hoheInnovationsgeschwindigkeit am Point-of-Sale ermöglicht."Durch die Übernahme der Verantwortung für das Design der Terminals stellt Adyensicher, dass die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt der Funktionalität stehen",sagt Derk Busser, VP of Product, In-Person Payments bei Adyen. "Unser Ziel istes, die Reibungsverluste auf dem Weg zum Kunden kontinuierlich zu verringern.Durch die Entwicklung hochmobiler Geräte ermöglichen wir es Unternehmen,