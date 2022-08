Money Transfer System (MTS): Bezahlplattform als Alternative zum Bankzahlsystem

Stellen Sie sich und das Unternehmen MTS doch kurz unseren Lesern vor!

Wir bieten eine Bezahlplattform als geschlossenen System an. Dieses basiert auf einem Lizenzmodell und nutzt eine Währung namens „World“, bei der 1 World einer Feinunze Gold entspricht. Jeder Nutzer bzw. Lizenznehmer muss sich registrieren und wird anschliessend geprüft. Weiteres kann er von jedem Endgerät aus am goldgedeckten Bezahlsystem teilnehmen.

Unsere Bezahlplattform bietet ein Tresorfach und eine Geldbörse (für den täglichen Gebrauch). Das System erkennt, mit welchem Endgerät der Lizenznehmer sich anmeldet (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) und öffnet dementsprechend im Schnellzugriff das entsprechende Tool. So kann der Lizenznehmer von jedem Standort aus innerhalb von Sekunden Transaktionen durchführen und Verfügung über sein verkehrsfähiges Gold.



Die Marke World: 1 World = 1 Feinunze Gold. © world-mts.com

Jeder Zahlungseingang muss bestätigt werden, somit erfolgt eine Annahme und der ausführende Lizenznehmer erhält eine Quittierung der Transaktion. Jeden Abend analysiert das System, welche Ausgaben der Lizenznehmer getätigt hat und füllt die Geldbörse gemäß der vom Lizenznehmer festgelegten Höchstsumme automatisch wieder auf.

Auf unserer Plattform kann man sein Gold auch physisch beziehen. Da die Teilnahme an der Bezahlplattform 100% eigenverantwortlich im Eigentum des Lizenznehmers steht, erhält dieser zum Ende des Jahres eine Saldenbestätigung für steuerliche Zwecke, unter dem Jahr werden monatliche Überblicke ausgegeben, so dass die täglichen Transaktionen jederzeit transparent zur Verfügung stehen.

Investieren nimmt auch für Privatpersonen einen immer größeren Stellenwert ein. Was macht MTS für Privatpersonen besonders spannend?

MTS Money Transfer System ist eine Alternative zum bestehenden Bankensystem sowie zur Kryptowelt. Wir haben von beiden Bereichen hinsichtlich der Funktionalität viel gelernt, zählen uns aber zu keinem der beiden Bereiche. Wir sind nicht mathematisch durch irgendwelche Rechenleistungen erzeugt, sondern bieten physische Werte. Das Produkt ist nicht nur für Privatpersonen spannend, auch Unternehmen können die Dienstleistung nutzen und das Geldgold in der Bilanz/Aktiva bilanzieren.

Warum sollte man eher in Gold als Aktien oder Kryptocoins investieren?

Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind heute wichtige und zentrale Themen. Auch der Umgang mit Vermögenswerten und Rohstoffen sollte nachhaltig sein. Durch physisches Gold, welches digital genutzt werden kann, werden keine neuen Ressourcen verbraucht.

Die Goldvorkommen sind begrenzt. Gold wird immer wieder verwendet, gekauft und verkauft, eingelagert, vererbt oder weitergegeben. Der vorhandene Wert bleibt dabei bestehen. Im Vergleich zu energie-intensiven Kryptowährungen kann eine Unze Gold nach der Prägung ohne Zeitlimit genutzt werden.

Sie sprechen auf Ihrer Website über „Lizenznehmer“. Erklären Sie unseren Lesern im Detail, was das gewerblich oder privat bedeutet. Wo liegen die Vorteile?

Das Vertragsverhältnis basiert auf dem Markenlizenzvertrag. Durch die Eintragung unserer Marken Money Transfer System und Edmund Falkenhahn 1 World 1 Unze 999,9 Gold bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) können wir als Lizenzgeber in 192 Ländern weltweitmit Lizenzen handeln.

Der Kunde als Lizenznehmer bleibt während der gesamten Laufzeit des Vertrags Eigentümer seines Goldbestandes, er hat also immer die volle Verfügungsgewalt, d. h. er kann als ein Eigentümer über das ihm auf der Plattform zugeordnete Tresorfach und die Geldbörse verfügen. Der Lizenznehmer handelt dabei zu 100% eigenverantwortlich für seine Geschäftstätigkeit.

Spüren Sie die Wirtschaftskrise bei MTS? Erfahren Sie mehr Zuspruch oder gehen die Neukunden zurück?

Zuspruch haben wir mehr. Die Wirtschaftskrise geht an keiner Branche spurlos vorbei, auch wir spüren die steigenden Kosten. Unser Produkt unterliegt allerdings keiner Mode, daher können wir Stabilität und Transparenz an unsere Lizenznehmer weitergeben. Ein wichtiger Aspekt in den unruhigen Zeiten ist der Vermögensschutz.

Dazu gehört, dass ein Vermögenswert im Todesfall gemäß dem Willen des Verstorbenen an die berechtigte/n Person/en ausbezahlt wird. Die Vermögenswerte fallen nicht in die Erbmasse, sondern werden vorher, gemäß dem Willen des Lizenznehmers, an die festgelegten Personen ausbezahlt. Somit können auch nicht erbberechtigte Personen begünstigt werden.

Warum sollte man gerade jetzt in der Rezession in digitales Gold investieren? Ist dies eine Rezession?

Wir befinden uns in einer Inflationsblase, die Geldentwertung ist eine Frage der Zeit! Was dann Bestand haben wird, sind Sachwerte. Die EZB hat den Leitzins leicht erhöht, mit der Begründung die Inflation eindämmen zu wollen. Die reale Inflation liegt deutlich Höher und wird durch diese Massnahme nicht entschleunigt werden.

Gold wurde über Jahrtausende als sicheres Tauschmittel und Zahlungsmittel verwendet. Lizenznehmer bei MTS Money Transfer System erhalten ihr hinterlegtes Gold innerhalb von kurzer Zeit physisch oder in Form der Fiat-Währung – flexibel, unabhängig und selbstbestimmt.

Was ist aus Ihrer Sicht mit Blick auf die Kunden an Ihrer App besonders gut gelungen?

Es handelt sich um eine browserbasierte Lösung mit hoher Verfügbarkeit. Für unsere Nutzer ist es wichtig, ihr physisches Gold mithilfe ihres Smartphones und ohne Anmeldung bei einer Zollbehörde grenzübergreifend und bequem mitzunehmen. Unsere App bietet folgende Vorteile:

Sicher und onlinebasiert

Mobil Bezahlen von unterwegs

Überall und jederzeit verfügbar



Warum ist Liechtenstein besonders vorteilhaft für Ihre Klienten?

Hier ist das wichtige Stichwort - Enteignungs- und Vermögensschutz! Durch unsere Unternehmensstruktur unterliegen wir keiner Meldepflicht, somit können wir Diskretion leben. Das Gold als echter Sachwert kann über MTS Money Transfer System stets in Physischer Form oder wieder in FIAT-Währung bezogen werden. Durch die Nutzung des digitalen Geldgoldes auf der Plattform wird das Gold verkehrsfähig und kann zum richtigen Zeitpunkt als Zahlungsmittel verwendet werden.

Ein wichtiger Aspekt ist auch der Standort, weil das Vermögen in Liechtenstein geschützt bleibt. Hinzu kommt der extrem hohe Sicherheitsstandard, denn das physische Gold wird in Liechtenstein in Hochsicherheitsgebäuden der höchsten Stufe gelagert.

Sie sind bald 10 Jahre am Markt, meinen Glückwunsch! Was wünschen Sie sich für die nächsten 5 Jahre?

Die ersten 5 Jahre wurden Aufbauarbeiten getätigt; die Patente und Markenrechte national und international, bei der WIPO registriert und die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der EDV vorangetrieben, zeitgleich mit entsprechender Soft- und Hardware.

Wir investieren in die wachsende Bekanntheit der Marke MTS Money Transfer System. Markenaufbau und Gewinnung neuer Lizenznehmer sind für uns vorrangige Ziele. Die Bezahlplattform wird mit jedem Lizenznehmer werthaltiger und aufgrund des nicht vorhandenen Minimalbetrages, der geringen Kostenstruktur sowie der physischen Hinterlegung von Gold ist dies die werthaltigste Bezahlmöglichkeit für Jedermann.

Zum Schluss: Welche 3 Tipps würden Sie Menschen die investieren möchten allgemein mit auf den Weg geben?

Ich will all denen, die ihr Geld anlegen möchten, folgende drei Tipps mit auf den Weg geben:

• Sichern Sie sich die Verfügungsgewalt und bleiben Sie jederzeit Eigentümer ihrer Vermögenswerte

• Hinterfragen Sie kritisch die Ausfallrisiken in Bezug auf Insolvenz

• Überdenken Sie rechtzeitig die Nachfolgeregelung

Vielen Dank Frau Henkel für dieses Interview!