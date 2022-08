Canada Carbon gibt die Gewährung von Optionen bekannt

18. August 2021, Toronto, ON, Kanada - Canada Carbon Inc. (das „Unternehmen“) (TSX-V : CCB) (OTC: BRUZF) (Frankfurt: U7N1) gibt bekannt, dass das Unternehmen bestimmten Beratern des Unternehmens Optionen (jede eine „Option“) zum Erwerb von insgesamt bis zu 400.000 Stammaktien des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) gewährt hat. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt und zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie in eine Stammaktie eingelöst werden. Die Optionen werden sofort freigegeben und werden in Übereinstimmung mit dem Aktienvergütungsprogramms (Equity Incentive Plan) des Unternehmens gewährt.