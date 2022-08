Akome, die Tochtergesellschaft von Core One Labs, erreicht signifikanten Forschungsmeilenstein mit positiven Ergebnissen bei der Neurogenese-Stimulation

Vancouver, British Columbia, Kanada - 18. August 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“), freut sich sehr, im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 4. März 2022 bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“), die Biopharma-Sparte des Unternehmens für Forschung und Entwicklung, die sich auf die Entwicklung neuer Psychedelika-basierter Arzneimittel zur Behandlung neurologischer und psychischer Erkrankungen konzentriert, außergewöhnliche Ergebnisse aus ihren Studien zur Neurogenese-Stimulation („Neurogenese-Studien“) in Bezug auf die Wirksamkeit seiner pflanzlichen Bioaktiva („bioaktive Wirkstoffe“) erhalten hat, die einen Teil ihrer zum Patent angemeldeten Arzneimittelformulierungen auf Basis von Psychedelika umfassen.

Die Neurogenese-Studien, die von der Universidad Complutense de Madrid („Universidad Complutense“) unter der Leitung von Dr. José A. Morales-Garcia durchgeführt wurden, machen sehr gute Fortschritte und liefern ermutigende Ergebnisse. Dr. Morales-Garcia ist Assistenzprofessor und Honorary Fellow in der Abteilung Zellbiologie der Universidad Complutense de Madrid, Medizinische Fakultät, Wissenschaftler am Center for Networked Biomedical Research on Neurodegenerative Diseases sowie Professor im Bereich Pharmakologische Forschung an der Autonomen Universität Madrid.

Die Neurogenese-Studien ergaben, dass die ausgewählten bioaktiven Wirkstoffe von Akome in der Tat geeignete Kandidatenstoffe sind, die in kontrollierten Versuchen eine bemerkenswerte neurogenetische Wirkung entfalten. Die Studienergebnisse zeigen außerdem, dass jeder der bioaktiven Stoffe erhebliches Potenzial besitzt, eine therapeutische Wirkung gegen mehrere neurologische Erkrankungen hervorzurufen, und daher bei mehr als nur einer Zielkrankheit therapeutisch wirksam sein könnte.

Diese Implikationen sind von enormer Bedeutung, da sie den Umfang der ursprünglichen Patentanmeldungen von Akome potenziell erweitern könnten. Die momentan eingereichten vier (4) Patentanmeldungen von Akome haben einen sehr spezifischen Umfang, denn jedes Patent deckt einen spezifischen bioaktiven Stoff ab, ist an jeweils eine psychedelische Substanz gekoppelt und zielt auf nur eine neurologische Erkrankung ab. Die Ergebnisse der Neurogenese-Studien gehen jedoch stark in die Richtung, dass jeder der bioaktiven Stoffe individuell mit jeder der psychedelischen Substanzen gepaart werden könnte und dass außerdem alle Kombinationen der Bioaktiva und der psychedelischen Substanzen beim gesamten Spektrum der untersuchten Zielkrankheiten vorteilhafte Wirkungen haben könnten.