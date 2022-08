Hut 8 Mining bringt At-The-Market Equity Programm auf den Markt

Gemäß dem ATM-Programm kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Laufzeit der ATM-Vereinbarung eine solche Anzahl von Stammaktien der Gesellschaft („Stammaktien") über die Vermittler verkaufen, die der Gesellschaft einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 200.000.000 US-Dollar einbringen würde. Der Verkauf von Stammaktien durch die Vermittler erfolgt gegebenenfalls durch „At-the-market"-Emissionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verkäufe direkt an der Nasdaq-Börse in den Vereinigten Staaten zu dem zum Zeitpunkt des jeweiligen Verkaufs geltenden Marktpreis. Im Rahmen des ATM-Programms werden keine Stammaktien an der Toronto Stock Exchange oder einem anderen Markt in Kanada angeboten oder verkauft. Das ATM-Programm kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist gekündigt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm, sofern vorhanden, hauptsächlich für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden (einschließlich der Finanzierung des laufenden Betriebs und/oder des Betriebskapitals). Die Nettoerlöse des ATM-Programms können auch zur Rückzahlung von Schulden, die von Zeit zu Zeit ausstehen, für diskretionäre Kapitalprogramme und für potenzielle Akquisitionen verwendet werden. Da die Stammaktien zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Marktpreisen ausgeschüttet werden, können die Preise zwischen den Käufern und während des Ausschüttungszeitraums schwanken. Das Volumen und der Zeitpunkt der Verkäufe werden, wenn überhaupt, nach dem alleinigen Ermessen der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der ATM-Vereinbarung festgelegt.

Vor dem Beginn des ATM-Programms kündigte das Unternehmen den Vertrag über das Angebot zum Marktpreis zwischen dem Unternehmen und H.C. Wainwright & Co., LLC im Zusammenhang mit seinem früheren, am 11. Februar 2022 gestarteten At-the-Market-Angebot von Stammaktien mit einem Gesamterlös von bis zu 65 Millionen US-Dollar.