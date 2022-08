° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/22 08:00 DEU: Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2021 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22 10:00 POL: Industrieproduktion 07/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. August ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: PSP Swiss Porperty, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk, Dortmund

TAGESVORSCHAU Termine am 19. August 2022

